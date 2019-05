Scontro tra due Ferrari alla Mille Miglia: bolidi distrutti, ferita una donna

E' tutto vero, Incidente tra due Ferrari alla Mille Miglia, due auto storiche da buttare via. E' successo questa mattina intorno alle 9,30 lungo al Strada Provinciale 14 nel tratto tra Corinaldo e Castelleone di Suasa. Le due auto procedevano a velocità sostenuta, per cause in fase di accertamento quella dietro ha colpito dalla parte del conducente quella che era davanti che è finita anceh a casua del manto stradale che presentava qualche buca contro un albero.







Dinamica spettacolare e pericolosa con le due auto che sono finite in un campo con danni - per entrambe - ingenti, le due Ferrari sono praticamente da bauttare via. Anche qualche momento di paura con una donna che faceva parte dell'equipaggio che ha riportato qualche ferita ed è stata porta all'ospedale di Senigallia per tutti gli accertamenti del caso. I soccorsi sono stati portati dallo staff della Mille Miglia, poi anche l'intervento della Croce Rossa.







