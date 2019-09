Gp Monza, Leclerc parte in pole, Vettel quarto

Charles Leclerc partirà dalla pole position del Gp d'Italia a Monza. Per il pilota della Ferrari è la seconda pole consecutiva ma arrivata questa volta in maniera abbastanza incredibile. Nella Q3 tutti i escono insieme a 2 minuti dalla fine del tempo dopo la bandiera rossa per l'incidente di Raikkonen. Tutti partono molto lentamente con il rischio non riuscire a passare la bandiera e poter fare il tempo e così accade, tranne per Leclerc e Sainz, ma il ferrarista era già in prima posizione chiudendo con il miglior tempo. Condotta di gara però dei piloti che è andata sotto investigazione dei commissari.



Seconda la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre è quarta l'altra Ferrari di Sebastian Vettel dietro a Valtteri Bottas, terzo.



Quinta posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Italia a Monza per la Renault di Daniel Ricciardo che ha preceduto il compagno di scuderia Nico Hulkenberg. Settima posizione per la McLaren di Carlos Sainz davanti alla Red Bull di Alexander Albon ed alla Racing Point di Lance Stroll. Chiude la top ten l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen uscita di pista nella Q3 costringendo i commissari a esporre la bandiera rossa ritardando l'ultima manche. Undicesima l'altra Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Una Q3 terminata come non si era mai visto in Formula 1 con una 'melinà tattica prolungata che ha messo sette delle nove vetture in pista nelle condizioni di non poter fare l'ultimo giro lanciato. Un episodio incredibile (solo Sainz e Leclerc sono riusciti a cominciare il giro prima che sventolasse la bandiera a scacchi che segnala la fine delle qualifiche) finito sotto investigazione da parte dei commissari di gara a Monza.

