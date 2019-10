Moto Gp, Lorenzo smentisce l'ipotesi del ritiro: «Voci false che mi sorprendono»

Jorge Lorenzo smentisce l'ipotesi di un addio alla MotoGP a fine 2019, nel giorno riservato alle parole dei piloti del Gp d'Australia: «Tutte queste voci di corridoio mi sorprendono - ha detto a SkySport - il pilota della Honda, cinque volte iridato, ma alle prese con una stagione da dimenticare - Circolano ovunque, non solo su internet, alcuni ne parlano anche nel paddock e su WhatsApp. Da parte mia non so cosa dire, ognuno le prende come vuole, ognuno si fa la sua opinione... Io posso solo ripetere che è completamente falso». Non ci sarà alcun annuncio di ritiro, dunque, e domenica il maiorchino della Honda sarà in pista per «una gara come le altre, in cui darò il massimo con l'obiettivo di migliorare il feeling con la moto, come ho sempre fatto fino ad ora».

