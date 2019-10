Moto Gp, Rossi fa 400 a Philipp Island: «Non pensavo di arrivare così lontano»

«È una cosa che non ti aspetti, soprattutto quando inizi la carriera, non hai mai l'idea chiara di cosa succederà. Se qualcuno me lo avesse detto quando ho debuttato non so come avrei reagito. È un bellissimo traguardo». Valentino Rossi è pronto a scendere in pista sul circuito di Philipp Island dove domenica si corre il Gp d'Australia, un appuntamento speciale per il 'Dottorè che festeggerà i 400 gran premi in carriera. «Ne abbiamo fatta di strada, su questo circuito...È bello festeggiare questo traguardo qui, piloti e tifosi amano questo tracciato, è uno dei migliori posti in cui festeggiare questo anniversario. Il bel tempo purtroppo arriva prima rispetto al giorno della gara, purtroppo probabilmente dovremo correre in condizioni avverse», prosegue il 9 volte iridato in conferenza stampa. «Negli ultimi anni tutti cercano di assicurarsi il lavoro per i 2 anni successivi, facendo il massimo nel corso della stagione. La motivazione c'è, deve essere sempre forte anche quando le cose non vanno al meglio», conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA