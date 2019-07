Moto Gp,Marquez il più veloce nelle seconde libere del ​Sachsenring

C'è Marc Marquez davanti a tutti dopo le seconde libere in vista del Gp che si disputerà domenica sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Honda ha fermato il crono a 1'20«705, precedendo la Suzuki di Alex Rins (+0»341) e la Yamaha non ufficiale di Fabio Quartararo (+0«360). Quarto Maverick Vinales (Yamaha) a +0»488, mentre gli italiani hanno chiuso nelle retrovie: 8/o tempo per Danilo Petrucci su Ducati (+0«779), davanti al compagno di squadra Andrea Dovizioso (+0»784) e a Valentino rossi che chiude la top ten con l'altra Yamaha ufficiale (+0«833).

