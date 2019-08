Moto Gp, incidente tra Quartararo e Dovizioso: Ducati a fuoco, il pilota italiano in ospedale

Spettacolare incidente dopo le prime curve del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGp. La Yamaha di Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso si toccano e entrambi i piloti cadono violentemente a terra. La Ducati del forlivese va addirittura in fiamme, mentre Dovizioso, brutta botta per lui, viene portato via in barella al centro medico.



Moto Gp, a Silverstone Rins beffa Marquez sul traguardo



Dovizioso, che botta. l pilota della Ducati, Andrea Dovizioso, «sta bene» ma per ulteriori accertamenti sarà trasferito dal centro medico del circuito di Silverstone all'ospedale di Coventry attraverso l'utilizzo di un elicottero. «Andrea sta bene - ha detto il dottor Angel Charte del centro medico - tutte le analisi sono negative. In un primo momento ha perso memoria ma fortunatamente si è ripreso, ora ricorda perfettamente quanto successo. Sente ancora dolore all'anca: verrà trasportato in elicottero a Coventry per svolgere esami più approfonditi». Dovizioso è stato protagonista di un brutto incidente poco dopo il via del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGp scontrandosi con la Yamaha non ufficiale di Fabio Quartararo. Il forlivese dopo la brutta botta subita è apparso cosciente ma è stato necessario portalo via in barella e poi in ambulanza al centro medico del circuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA