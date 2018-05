Le Mans, Valentino Rossi: «In Francia mi aspetto una Yamaha più competitiva»

di Redazione Sport

«Sono contento di approdare in Francia perché a Le Mans sulla carta possiamo essere veloci; solitamente la Yamaha fa bene su questo circuito. Difficile fare previsioni perché i nostri rivali sono forti, vedremo quale sarà il potenziale della moto». È il pensiero di Valentino Rossi per il Gp di Francia, quinto appuntamento stagionale della MotoGp. «Mi aspetto di essere un pochino più competitivo dei weekend precedenti -aggiunge il campione di Tavullia che su questa pista vanta 3 successi e altri 9 piazzamenti sul podio-. Non so ancora a che punto siamo rispetto agli altri, sarà interessante scoprirlo. Certamente io e il mio staff, come sempre, daremo il massimo per fare una buona corsa».

