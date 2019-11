Moto Gp, Valentino Rossi: «Feeling e passo ok, preoccupa la gomma posteriore»

«È stata una buona giornata, già dalla mattina sono riuscito a guidare bene, sono stato abbastanza veloce, in particolare nelle Libere 2 ho fatto un buon run con le medie e ho avuto un buon passo». Così Valentino Rossi, terzo tempo nelle Fp2 e top five nella combinata del venerdì sul circuito di Sepang dove si correrà domenica, penultimo appuntamento stagionale del motomondiale. «Alla fine ho messo la soft - spiega a Sky -, è stato importante riuscire a entrare nei primi cinque, ma ho fatto solo 6 giri quindi siamo molto preoccupati per la gomma posteriore, sappiamo che i problemi di solito arrivano dopo». «Dobbiamo continuare a lavorare cosi - aggiunge - sia come stile di guida sia come elettronica e come meccanica della moto, per stressare la gomma meno possibile. Siamo andati tutti forte, le Yamaha sono state competitive, ma questo è già successo tante volte anche in altri weekend, soprattutto nella prima giornata in pista. Trovare feeling con la moto e guidare bene è la prima cosa, ora ci dobbiamo concentrare su come salvare la gomma dietro e mantenere il passo costante fino alla fine, che è quello che ci è mancato nelle ultime gare», conclude il Dottore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA