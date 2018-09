Moto Gp, Marquez: «Vorrei far pace con Valentino Rossi»

Marc Marquez tende la mano a Valentino Rossi e in una intervista a Sky Sport alla vigilia del gran premio di Misano dice chiaramente che vorrebbe riappacificarsi con il campione marchigiano. «Vorrei far pace con lui - le parole del pilota Honda - non ho alcun tipo di problema con Valentino. Quando in Argentina era tutto più tranquillo ho fatto un errore e l'ho fatto per sfortuna con Rossi, ho anche provato a scusarmi. Ho imparato - aggiunge Marquez - che guidare una moto con tutta la pressione che Rossi ha avuto a Valencia non aiuta». «I fischi sul podio? Non mi piacciono - sottolinea lo spagnolo campione in carica - perché noi siamo in pista a 300 all'ora, rischiamo la vita ogni volta che saliamo sulla moto. Se sei un appassionato ti piace vedere i sorpassi e non i colori di chi corre. I baci che avevo mandato ai 'tifosì? L'ho fatto perché mi fischiavano. Io ho sempre chiesto alla mia gente di rispettare tutti i piloti anche perché dopo una gara ce ne è un'altra. Sarebbe bello se tutti corressimo in bianco?»

