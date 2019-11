Moto Gp, Valencia; Quartararo pole davanti a Marquez. Rossi dodicesimo

Fabio Quartararo conquista la pole del gp di Valencia, ultima prova della stagione, il francese ha preceduto di soli 32 millesimi il campione del mondo Marc Marquez (Honda) e di un decimo l'australiano Jack Miller (Ducati Pramac). Seconda fila per Maverick Vinales (Yamaha), quarto, Andrea Morbidelli (Yamaha Srt), quinto, e Andrea Dovizioso, sesto. Decimo tempo per Danilo Petrucci, con la seconda Ducati ufficiale, e solo 12/o per Valentino Rossi (Yamaha).



«È stata una pole meravigliosa. È sempre stato un circuito difficile per me anche con la Moto2. Ieri non ero soddisfatto. Oggi è andata molto meglio anche in FP4. Sono moto contento della sesta pole della stagione. Domani sarà una gara difficile dobbiamo provare a stare avanti». Sono le parole di Fabio Quartararo dopo la prima posizione in griglia conquistata nelle qualifiche del Gp di Valencia, ultima prova stagionale della MotoGp.

