Petrucci: «Ho vinto nel miglior posto del mondo»

«È incredibile, ho vinto nel miglior posto del mondo. Davanti ai miei tifosi, nella mia città. È incredibile, ancora non ho ancora realizzato di aver vinto. Ringrazio anche Andrea (Dovizioso, ndr) per avermi aiutato tanto durante l'inverno»: così un emozionato Danilo Petrucci a Sky dopo la vittoria al Mugello, la prima in carriera nella classe regina.



I primi complimenti a Danilo Petrucci, oggi trionfatore al Mugello in MotoGp, sono arrivati dal campione del mondo e oggi 2/o al traguardo, Marc Marquez: «È stato davanti tutta la gara e si è meritato la vittoria - ha spiegato lo spagnolo -. Oggi dovevamo difenderci e lo abbiamo fatto molto bene. Alla fine ho provato ad attaccare, ma non ce l'ho fatta». «Sono un pò deluso perché oggi avevamo bisogno di più punti, ma sono contento per Danilo perché meritava questa vittoria - ha commentato Dovizioso - Ci mancava aderenza perché la temperatura oggi era molto alta».

