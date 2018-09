Dovizioso leader delle prime libere â€‹ad Aragon

Andrea Dovizioso è il più veloce nella prima sessione di prove libere della MotoGp nel Gp di Aragon che si disputerà domenica sul circuito spagnolo. Il pilota della Ducati, reduce dalla vittoria nel Gp di San Marino, ha chiuso col tempo di 1'48«020 davanti a Danilo Petrucci, Alma Pramac Racing, +0»190, e Jack Miller, Alma Pramac Racing, +0«714. Quarto crono per la Ducati di Jorge Lorenzo, +0»731, seguita dalla Yamaha di Maverick Vinales, +0«783, sesto tempo per il leader del mondiale, Marc Marquez, Honda, +0»784. Settimo Valentino Rossi, su Yamaha, in ritardo di 0«938 da Dovizioso.

