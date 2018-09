Danilo Petrucci, pilota Ducati, dona il suo casco a Papa Francesco

ROMA Grande emozione per il pilota ternano della Ducati Danilo Petrucci ch, a Città del Vaticano, è stato ricevuto da Papa Francesco in udienza privata insieme ad una delegazione di dirigenti sportivi, tecnici e piloti della Moto Gp.

Petrucci era insieme a Marc Marquez, Dani Pedrosa, Andrea Iannone e Jack Miller, tra i piloti, ed a Carmelo Ezpeleta, leader della Dorna, società organizzatrice del Mondiale della Moto Gp, Giovanni Malagò, Presidente del Coni e Gianni Copioli. Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, tra i dirigenti sportivi. Per i tecnici delle squadre della Moto Gp erano presenti Davide Brivio della Suzuki e Francesco Guidotti del Team Alma Pramac Racing. Il Santo Padre nel suo discorso ha esortato gli sportivi presenti “a diffondere i valori dello sport, che sono importanti per costruire una società più giusta e solidale” ed ha ricevuto in dono dal pilota di Terni e dai suoi colleghi i loro caschi ufficiali delle rispettive squadre con l’autografo personalizzato di ogni centauro. L’incontro che si è svolto nella settimana del Gran Premio di San Marino, ha molto emozionato Danilo Petrucci, che ha dichiarato di essersi riconosciuto nelle parole del Papa, e di avere vissuto “una esperienza di vita straordinaria”.

Oggi Petrucci sarà già in pista con gli altri centauri della Moto Gp sul circuito di Misano Adriatico dedicato a Marco Simoncelli per le prime sessioni di prove libere in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

