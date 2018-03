Gp del Qatar: terze libere dominate dal caldo, Dovizioso resta davanti

Caldo protagonista a Losail nella terza sessione dei prove libere del gran premio del Qatar. Fino a circa quindici minuti dalla fine non accade praticamente nulla e la classifica combinata resta quella della FP2 a causa dell'asfalto rovente. I passaggi in Q2 e Q1 ricalcano la combinata del venerdì con al comando Andrea Dovizioso (Ducati Team) seguito da Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) e Alex Rins (Team Suzuki Ecstar). Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) è protagonista di una caduta ad inizio sessione. Nulla di grave per lui che scivola alla curva 5. Poi, a fine prove è costretto a tornare ai box per lo staccarsi della carena inferiore. Non il miglior inizio per Valentino nella giornata di qualifiche. Passerà alla Q2 grazie al nono tempo di ieri. Resta fuori dalla lotta per la pole Maverick Vi¤ales (Movistar Yamaha MotoGP), undicesimo a 0,8s dalla vetta. L'unico big fuori dalla Q2. Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS) dovrà giocarsi la casella di partenza in Q1.

