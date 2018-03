Raikkonen: «Il divario è più alto di quanto vorrei». Vettel: «Speriamo di giocare in due contro Hamilton»

"Se guardiamo il divario tra i tempi è più alto di quello che avrei voluto. Ma nel complesso non è andata male". Kimi Raikkonen partirà in seconda posizione nel Gp d'Australia e solo il distacco di quasi sette decimi dalla Mercedes di Hamilton gli fa storcere un pò la bocca, in conferenza stampa. "Il mio giro in Q3 è stato abbastanza buono, ho fatto un errore in Q2 al primo tentativo e nel primo del Q3 gomme usate. Nel complesso non male" ha aggiunto il finlandese della Ferrari. "Domani speriamo di poter giocare un due contro uno - è l'auspicio di Sebastian Vettel, che apre la seconda fila - Nel passo gara ieri eravamo vicini alla Mercedes. Dipenderà anche dal fatto che ci saranno più macchine in lotta e questo cambierà la conduzione della gara. Vedremo".



"Felice del mio giro, è stato molto bello. Miro sempre alla perfezione e ci sono andato davvero vicino". Sicuro di sé e felice Lewis Hamilton, ha commentato così a Sky Sport la prima pole della stagione, ottenuta con il tempo di 1'21"164, record della pista australiana dell'Albert Park. Gioia bilanciata in casa Mercedes dall'errore di Valtteri Bottas, finito a muro dopo pochi minuti dall'inizio della terza sessione di qualifiche. Sorridono i piloti della Ferrari, soprattutto Kimi Raikkonen, che scatterà dalla prima fila grazie al tempo di 1'21"828, ottenuto nel Q3. Soddisfatto anche Sebastian Vettel, terzo tempo e seconda fila in 1'21"838.

