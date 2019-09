Rossi: «Misano è il Gp di casa, che bello arrivare al circuito con la mia Yamaha»

Valentino Rossi scalpita. «Questo di Misano è il mio vero e proprio Gran premio di casa, è speciale. A Silverstone volevo lottare per il podio ma non ero abbastanza forte, ci proveremo un'altra volta questo weekend. Nei test ho avuto un buon passo, mi sento bene, sono positivo». Arriva, dunque, il Gp “di casa” e per il fenomeno della Yamaha è tempo di spezzare il lungo digiuno di vittorie. Magari partendo dalle sensazioni positive extra-pista che hanno acaratterizzato l'avvicinamento al Gp di San Marino, compresa l'escursione su strada con la sua M1, per spostarsi da casa al circuito. «È stato un grande momento, un sogno che avevo da quando ero un bambino - ha detto Rossi -. Conosco molto bene quella strada, andavamo sempre avanti e indietro con il nostro scooter, è divertente, con tante curve. Quindi mi son detto sarebbe bello provare la mia M1 e finalmente è stato possibile. Ho provato belle sensazioni».



