Silverstone, la pioggia condiziona la quarta sessione di prove libere: frattura del femore per per lo spagnolo Rabat

La comparsa della pioggia su parte del circuito di Silverstone ha condizionato la quarta sessione di prove libere in vista del Gp di Gran Bretagna, classe MotoGp, e diversi piloti sono caduti alla curva 7, dove in breve si erano formate delle pozze d'acqua. Sfortunato lo spagnolo Tito Rabat, della Ducati, colpito alla gamba mentre era a terra da una moto di un altro soccorso dai sanitari. La sessione è stata bloccata con bandiera rossa e, in attesa di un miglioramento delle condizioni, slitterà l'avvio delle qualifiche. Il miglior tempo, prima della pioggia, lo aveva messo a segno lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales, con 2'01''571, precedendo di quattro decimi il connazionale della Ducati, Jorge Lorenzo. Rabat si è fratturato il femore.

