Gp Olanda, terza vittoria stagionale per Rea

di Redazione Sport

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) ha conquistato la sua terza vittoria stagionale in Superbike con una spettacolare prestazione ad Assen, l'ottava consecutiva su dodici gare sul tracciato olandese e ha eguagliato così lo storico numero di Carl Fogarty. Non è stato facile comunque per il pilota nordirlandese, che è stato costretto a respingere gli attacchi di Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK) e di Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati), secondo e terzo rispettivamente. La griglia ha regalato una bellissima partenza, con cinque team diversi ad occupare le prime cinque posizioni. Rea ha sopravanzato subito il poleman Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), anche se a prendere la testa della gara per un pò è stato Xavi Fores (Barni Racing Team). Comunque, alla fine del primo settore, c'era di nuovo Rea al comando. Alle sue spalle, van der Mark ha iniziato la sua rimonta balzando dalla settima alla quarta posizione. Il pubblico era in estasi quando, alla fine dell'ottavo giro, l'idolo locale van der Marl ha stupito tutti sorpassando Rea sulla chicane e prendendosi il comando della gara. Ma il leader della classifica, due giri dopo, lo ha sorpassato di nuovo, nello stesso punto. Nel frattempo Chaz Davies, che aveva avuto una Superpole opaca, è risalito fino alle posizioni davanti con una gara brillante. Si è ingaggiata la lotta con i primi tre piloti, Davies era attaccato a Rea ma non è mai riuscito a passarlo. Il duello tra van der Mark e Davies ha favorito Rea, che è riuscito a mettere spazio tra sé e gli inseguitori negli ultimi giri, anche se il vantaggio non è mai andato oltre il secondo.



Alle spalle dei primi tre, Tom Sykes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ha mostrato il passo della Kawasaki qui ad Assen dopo un weekend opaco a MotorLand Aragon, tagliando il traguardo in quarta posizione e a meno di due decimi dal primo podio dopo Gara 1 a Phillip Island. Xavi Fores, nuovamente miglior pilota indipendente, è riuscito a tagliare il traguardo in quinta posizione, perdendo contatto con i primi negli ultimi giri. Marco Melandri (Aruba.it Racing - Ducati) è arrivato sesto, mai in grado di essere vicino al gruppo di testa. Loris Baz (GULF Althea BMW Racing Team) lo segue in settima posizone, con Leandro Mercado (Orelac Racing VerdNatura) ottavo, miglior risultato di stagione per entrambi i piloti. La top ten è stata chiusa da Jordi Torres (MV Agusta Reparto Corse), nono, e da Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti Racing), decimo. Lowes, che aveva ottenuto la sua prima pole nel WorldSBK proprio due ore fa, ha avuto una gara da incubo, retrocedendo velocemente dopo i primi giri e tagliando il traguardo in dodicesima posizione, a 33 secondi dal vincitore. Gara da dimenticare anche per Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia), che partiva dalla seconda fila, ma ha tagliato il traguardo in quindicesima posizione dopo essere scivolato in gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA