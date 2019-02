Test di Montmelò, sfreccia ancora la Toro Rosso: Albon davanti a tutti

Dopo l'acuto della terza giornata di Daniil Kvyat, la Toro Rosso si conferma velocissima nei test di Formula Uno di Montmelò. Il più veloce nella sessione mattutina di test è stato l'esordiente Alexander Albon che ha fermato il cronometro sul tempo di 1'17”637, miglior crono segnato in questi primi test. Seconda miglior prestazione per la Renault di Daniel Ricciardo in 1'17”785 davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton (1'17”977) e alla Ferrari di Charles Leclerc (1'18”046). Sesto tempo per la Sauber Alfa Romeo guidata da Antonio Giovinazzi in 1'18”511.

