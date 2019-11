In Malesia pole per Quartararo, secondo Vinales. Rossi 6°

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del Gp della Malesia, penultimo appuntamento del Motomondiale, classe MotoGp. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, ha stampato il crono di 1'58«303 e domani scatterà davanti a tutti per la quinta volta in questa stagione. Secondo a un decimo lo spagnolo Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale seguito da Franco Morbidelli, compagno di squadra di Quartararo, che completa la prima fila tutta targata Yamaha. Sesto Valentino Rossi con l'altra M1 ufficiale alle spalle dell'australiano Jack Miller (Ducati Pramac) e del britannico Cal Crutchlow (Honda LCR). Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso si sono piazzati rispettivamente in ottava e decima posizione. Lo spagnolo della Honda ufficiale Marc Marquez non è andato oltre l'undicesima posizione dopo essere stato protagonista di un brutto highside nel finale della sessione. Per il campione del mondo è la peggiore posizione in griglia dal Mugello 2015.

