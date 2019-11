Verstappen attacca la Ferrari: «Ha smesso di barare, questi i risultati...»

Questione di stile. Verstappen attacca la Ferrari, non si tiene. Lo sfogo del pilota. «La Ferrari è andata male ad Austin? Succede quando smetti di barare». Nel dopo gara del Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti in Texas, Max Verstappen ha lanciato una pesante insinuazione nei confronti della Ferrari che ad Austin ha vissuto una giornata da dimenticare con Vettel ritirato e Leclerc solo quarto e mai in grado di avvicinare i tre di testa. «Adesso la situazione viene attentamente monitorata - ha detto il pilota della Red Bull all'emittente olandese Ziggo Sport - ma dobbiamo continuare a tenerla d'occhio. Non è stata strana questa loro prestazione. Perché? Beh, potete arrivarci da soli».

