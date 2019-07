Ferrari, Vettel: «Mi sento vuoto, che amarezza»

La rabbia di Vettel per lo stop improvviso proprio davanti alla sua gente. «All'uscita dei box ho perso potenza e sono dovuto rientrare». Sebastian, scuro in volto, racconta così l'ennesima delusione di quest'anno, perdipiù sul circuito di casa, dovuto ad un inconveniente al turbo della sua Ferrari. «Mi sento abbastanza vuoto è una amara delusione - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky - pensavo di avere ottime possibilità perché la macchina andava bene. Ora non ne ho alcuna, devo aspettare domani».

