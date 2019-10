Morto il collega Luca Miani, una vita dedicata allo sport

Il giornalista Luca Miani si è spento questa sera, mercoledì 23 ottobre, alla clinica Giovanni XXIII di Monastier (Tv), dopo una malattia che non lo ha mai intaccato nella sua passione: scrivere di sport. Fino all'ultimo ha dato tutto per il Gazzettino, vivendo il lavoro come una possibile medicina che, se non ha potuto fargli vincere la guerra contro il male nel fisico, almeno gli ha sicuramente dato un supplemento di forza in più per combattere le dure battaglie.



Aveva 59 anni, lascia la moglie Francesca e una figlia d 5 anni.



Veneziano di Santa Croce aveva iniziato a collaborare per la redazione di Venezia de Il Gazzettino fino a diventare redattore e responsabile delle pagine sportive locali. Seguiva soprattutto il Venezia Calcio, al Penzo la sua presenza era immancabile. E di stagioni ne ha vissute tante, con i lagunari. E' stato un cronista che viveva in modo pieno la sua passione, calato nelle varie realtà cittadine.



Era stato a lungo presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) di Venezia ed era attualemnte consigliere nazionale, era anche fiduciario dellAssostampa veneziana e nel direttivo del Sindacato giornalisti veneto.



Alla famiglia le condoglianze di tutta la redazione de Il Gazzettino. Non è ancora stata fissata la data dei funerali.



Il tweet del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro





È venuto a mancare Luca Miani un ottimo giornalista sportivo del @Gazzettino e un grande Veneziano.

A nome mio e di tutta la Città voglio esprimere le più sentite condoglianze alla Sua Famiglia e a tutta la redazione.

Tutto lo sport veneziano piange un amico. pic.twitter.com/XCn9JI1sSi — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 23, 2019

