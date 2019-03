Olimpiadi 2026, Salvini: il governo troverà i fondi. Zaia: impatto enorme

«Sono straconvinto che le Olimpiadi del 2026 saranno un'occasione eccezionale, una vetrina per le incredibili bellezze italiane e lombarde. Per quel che riguarda l'impegno del governo, penso che questo debba esserci. Lo stesso governo che ha trovato i fondi per il torneo di tennis di Torino, su un progetto ben più ambizioso dovrà trovare fondi adeguati». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Bergamo per la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.



Da parte sua il governatore Luca Zaia ha rimarcato che le parole di Salvini sono «un bel segnale in direzione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per vincere la candidatura è infatti fondamentale che il Governo italiano ci sia a pieno titolo». E sul sostegno dell'esecutivo alla candidatura di Torino a ospitare le finali Atp di tennis, Zaia ha sottolineato: «È obbiettivamente vero che non esistono manifestazioni di serie A e di Serie B e penso sia assolutamente corretto ciò che dice Salvini e cioè che, oltre all'Atp di tennis, che sarà una grande opportunità per Torino, il Piemonte e l'Italia, parallelamente vanno sostenute le Olimpiadi, che avranno un impatto enorme sul Veneto, sulla Lombardia, ma anche sulla promozione, gli investimenti e lo sport in tutta Italia». «





