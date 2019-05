“Forza Leoni”: l'esordio del Benetton nei playoff del Pro14

di Ennio Grosso

TREVISO - Domani sarà il grande giorno che il rugby trevigiano e italiano in genere, attendeva da tempo. L'esordio nei playoff del Pro14 da parte del Benetton, traguardo sfiorato nella passata stagione ma divenuto realtà in questa e che segnerà un evento straordinario per il rugby di casa nostra, da troppo tempo senza risultati di rilievo con la propria nazionale. Un risultato che ha sorpreso forse più in Italia che all'estero, visto che da settimane, in Irlanda ma anche in Galles e Scozia, molti...

