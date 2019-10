Mondiali di rugby, ecco la risposta inglese alla haka degli All Blacks: lo schieramento a V

Curioso spettacolo prima della semifinale che ha sancito la vittoria dell'Inghilterra sugli All Blacks. Prima della sfida i neozelandesi hanno messo in scena, come sempre, la haka la danza tribale che eseguono prima di ogni partita per "intimidire" l'avversario. Gli inglesi però, anziché limitarsi a guardare gli avversari, si sono disposti a V rovesciata, quasi accerchiandoli e obbligando l'arbitro a intervenire per riportare alcuni degli inglesi nella loro metà campo.





