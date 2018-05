Ravenna, rugbysta di 18 anni in coma dopo un placcaggio, il papà: «Pregate per Rebecca»

«Oramai la Medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca». Lo scrive nella notte su Facebook Giuliano Braglia, padre di Rebecca, la 18enne rugbysta degli Amatori Parma, in Rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio in una partita "a 7".



E' avvenuto durante una partita a Ravenna, domenica. La ragazza, di Reggio Emilia, studentessa del liceo Spallanzani, già in forze al Reggio e al Colornom, ha battuto la nuca sul terreno dopo aver tentato un placcaggio: un'azione come ce ne sono tante nel rugby e in cui la 18enne è particolarmente brava. Dopo essere stata soccorsa immediatamente sul campo da gioco, era stata trasportata d'urgenza all'ospedale e operata. Le sue condizioni, fin dai primi soccorsi, sono state giudicate disperate: i medici si sono riservati la prognosi dopo aver ridotto le conseguenze di un edema cerebrale. l stato di coma della ragazza è ritenuto severissimo. In tanti, anche di là della grande famiglia del rugby, hanno espresso vicinanza al padre della giovane sul social network.



