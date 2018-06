Rugby, Italia con cuore e grinta batte il Giappone 22-25

di Paolo Ricci Bitti

Nati per soffrire, i rugbysti italiani e loro fedeli. E, qualche rara volta e comunque sempre dopo aver molto sofferto, godere. E' il caso di Kobe, dove nel caldo appiccicoso e opprimente del pomeriggio gli azzurri hanno finalmente alzato le braccia al cielo per aver messo al tappeto il Giappone 22-25 (p.t. 3-12) che una settimana li aveva schiaffeggiati (34-17) inoculando - quello che è peggio - laceranti dubbi esistenziali tra loro e il rugby che conta, quello per il quale l'intero movimento italiano lotta da due stagioni con un'unità di intenti mai vista prima ma che allo stesso tempo non produce ancora abbastanza successi con la nazionale chiamata a fare da traino a tutto il resto.



E' inevitabile caricare di significati questa vittoria che ci ha fatto trattenere il respiro per 80 minuti davanti alla tv mentre il sole della prima mattina cominciava a scaldare dalle finestre. Gli azzurri non vincevano dal novembre scorso (Fiji a Catania), poi otto sconfitte di seguito sì sempre contro squadre che ci precedevano di lunga o di gran lunga nel ranking mondiale ma amarisse da accettare come l'ultima, appunto sabato scorso in Giappone che esprime una nazionale all'11° posto nel mondo mentre gli azzurri arrancano al 14°. Ci si baloccava, con qualche ragione, che questo divario fosse frutto di un calendario più agevole per i giapponesi vitaminizzati da ben 8 equiparati dell'isole felici del rugby nel Pacifico, ma poi il primo test match ha invece spietatamente e soprattutto miseramente confermato che quella differenza era più giustificata, tanto era stata disarmante la prestazione dell'Italia. Quella prestazione invocata dal ct irlandese O'Shea per tenere a galla la nave dopo ogni bordata del nemico. Macché: sconfitta bruciante e prestazione sconcertante. Un disastro che lasciava presagire altre bastonate.



Invece a Kobe l'Italia ha vinto molto di più di quanto dica



Kobe, Giappone-Italia 22-25 (p.t. 3-12)

Marcatori.

Italia: 3 m. 18' Benvenuti 25' Ghiraldini 44' Polledri; 3 c.p. 70' 74' 76' e 2 tr. Allan

Giappone: 3' m. 60' Tupou 65' Mafi 80' Matsushima; 1. c.p. 33' Tamura; 2 tr. Matsuda.

Cartellini gialli: 5’ Anise, 80’ Licata



Giappone: Matsushima - Lemeki, Tupou, Lafaele, Fukuoka - Tamura, Tanaka - Himeno, Leitch, Tokunaga - Anise, Van der Walt - Koo, Horie, Inagaki. A disposizione: Niwai, Ishihara, Asahara, Helu, Mafi, Nagare, Matsuda, Nakamura. All. Joseph

Italia: Hayward - Benvenuti, Campagnaro, Castello, Minozzi - Allan, Violi - Steyn, Polledri, Negri - Budd, Zanni - Pasquali, Ghiraldini (cap.), Lovotti. A disposizione: Bigi, Traorè, Ferrari, Fuser, Licata, Tebaldi, Canna, Bisegni. All. O'Shea

Arbitro: Briant (Nuova Zelanda)

© RIPRODUZIONE RISERVATA