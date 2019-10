Mondiali, foto dell' arbitro con i fan gallesi: Francia sconfitta e furiosa

L'organismo di governo del rugby mondiale, World Rugby, ha aperto oggi un'inchiesta per «stabilire i fatti» dopo la pubblicazione sui social di una foto che ha fatto infuriare i francesi, eliminati ieri dai quarti di finale del mondiale dopo una sconfitta per 20-10 contro il Galles. Nell'immagine, il direttore di gara sudafricano Jaco Peyper, che aveva espulso il francese Sebastien Vahaamahina per una gomitata all'avversario Aaron Wainwright, è stato immortalato nel dopopartita al centro di un gruppo di tifosi del Galles. Come loro, Peyper mima la gomitata di Vahaamahina, in un evidente intento canzonatorio. «World Rugby - si legge in un comunicato della federazione - è al corrente di una foto che circola sui social network in cui Jaco Peyper si è fatto riprendere in mezzo a un gruppo di tifosi del Galles dopo il quarto di finale Galles-Francia. Sarebbe fuori luogo fare altri commenti mentre stiamo ancora appurando i fatti». Il vicepresidente della Federazione Rugby francese, Serge Simon, aveva twittato ieri sera: «se la foto è vera, saranno necessarie spiegazioni».

