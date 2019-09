Mondiali, per la pool c'è anche la Scozia, 34-0 alle Samoa. Si riprende mercoledì

di Christian Marchetti

Ufficiale: c'è anche la Scozia nell'ingarbugliata pool A della Rugby World Cup. Gli Highlanders rispettano infatti i pronostici della vigilia e regolano 34-0 le Samoa, a Kobe. Traffico dell'ora di punta, adesso, nel girone che vede sempre il sorprendente Giappone in testa, seguito a tre lunghezze dall'Irlanda e a quattro proprio da Scozia e Samoa.



A modo loro anche gli isolani rispettano i pronostici, confermandosi i più indisciplinati della manifestazione. Emblematiche le uniche due segnature della ripresa: meta di punizione e giallo a Fidow (57'), seconda meta di punizione e secondo giallo, dunque rosso, a Fidow (75'). Il "cappotto" scozzese si completa, nell'ordine, con un piazzato di Laidlaw, le mete di Maitland e dello stesso Laidlaw entrambe trasformate dal mediano di mischia scozzese e un drop di Hogg prima del riposo.



Tutto già consegnato al passato e attenzione rivolta a domani. Anzi, giacché domani è prevista la seconda giornata di riposo, riflettori su dopodomani mercoledì 2 ottobre, quando scenderanno in campo Francia-Stati Uniti (Fukuoka, ore 9.45; diretta streaming www.rugbyworldcup.com) e Nuova Zelanda-Canada (Oita, ore 12.15; diretta sempre sul sito). Scontata l'imbiancata da parte degli All Blacks, che con i 5 punti resteranno comunque, di un punto, dietro agli azzurri dal canto loro in testa alla classifica della pool B. Serve a poco e anzi è buffo sottolinearlo visto che quel primo posto ha le ore contate, ma capiteci: quando capiterà più di scrivere una cosa simile?





IL PALINSESTO DELLA RAI



4 ottobre – Sudafrica - Italia – Ore 11:35 (Rai2)

5 ottobre – Inghilterra - Argentina – Ore 9:45 (RaiSport + HD)

12 ottobre – Nuova Zelanda - Italia – Ore 6:35 (Rai2)

12 ottobre – Inghilterra - Francia – Ore 10 (RaiSport + HD)

19 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)

19 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)

20 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)

20 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)

26 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)

27 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)

1 novembre – Finale 3/4 posto – Ore 9:50 (RaiSport + HD)

2 novembre – Finale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)





RISULTATI



Fase preliminare

1 Ven 20 Sett A Giappone - Russia 30-10 Tokyo Stadium

2 Sab 21 Sett D Australia - Fiji 39-21 Sapporo Dome

3 Sab 21 Sett C Francia - Argentina 23-21 Tokyo Stadium

4 Sab 21 Sett B Nuova Zelanda - Sudafrica 23-13 International Stadium Yokohama

5 Dom 22 Set B Italia - Namibia 47-22 Hanazono Rugby Stadium

6 Dom 22 Sett A Irlanda - Scozia 27-3 International Stadium Yokohama

7 Dom 22 Sett C Inghilterra - Tonga 35-3 Sapporo Dome

8 Lun 23 Sett D Galles - Georgia 43-14 City of Toyota Stadium

9 Mar 24 Sett A Russia - Samoa 9-34 Kumagaya Rugby Stadium

10 Merc 25 Sett D Fiji - Uruguay 27-30 Kamaishi Recovery Memorial Stadium

11 Gio 26 Sett B Italia - Canada 48-7 Fukuoka Hakatanomori Stadium

12 Gio 26 Sett C Inghilterra - Stati Uniti 45-7 Kobe Misaki Stadium

13 Sab 28 Sett C Argentina - Tonga 28-12 Hanazono Rugby Stadium

14 Sab 28 Sett A Giappone - Irlanda 19-12 Shizuoka Stadium Ecopa

15 Sab. 28 Sett B Sudafrica - Namibia 57-3 City of Toyota Stadium

16 Dom 29 Sett D Georgia - Uruguay 33-7 Kumagaya Rugby Stadium

17 Dom 29 Sett D Australia - Galles 25-29 Tokyo Stadium

18 Lun 30 Sett A Scozia - Samoa 34-0 Kobe Misaki Stadium

19 Mer 2 Ott C Francia - Stati Uniti 9:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium

20 Mer 2 Ott B Nuova Zelanda - Canada 12:15 Oita Stadium

21 Gio 3 Ott D Georgia - Fiji 7:15 Hanazono Rugby Stadium

22 Gio 3 Ott A Irlanda - Russia 12:15 Kobe Misaki Stadium

23 Ven 4 Ott B Sudafrica - Italia 11:45 Shizuoka Stadium Ecopa

24 Sab 5 Ott D Australia - Uruguay 7:15 Oita Stadium

25 Sab 5 Ott C Inghilterra - Argentina 10:00 Tokyo Stadium

26 Sab 5 Ott A Giappone - Samoa 12:30 City of Toyota Stadium

27 Dom 6 Ott B Nuova Zelanda - Namibia 6:45 Tokyo Stadium

28 Dom 6 Ott C Francia - Tonga 9:45 Kumamoto Stadium

29 Mar 8 Ott B Sudafrica - Canada 12:15 Kobe Misaki Stadium

30 Mer 9 Ott C Argentina - Stati Uniti 6:45 Kumagaya Rugby Stadium

31 Mer 9 Ott A Scozia - Russia 9:15 Shizuoka Stadium Ecopa

32 Mer 9 Ott D Galles - Fiji 11:45 Oita Stadium

33 Ven 11 Ott D Australia - Georgia 12:15 Shizuoka Stadium Ecopa

34 Sab 12 Ott B Nuova Zelanda - Italia 6:45 City of Toyota Stadium

35 Sab 12 Ott C Inghilterra - Francia 10:15 International Stadium Yokohama

36 Sab 12 Ott A Irlanda - Samoa 12:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium

37 Dom 13 Ott B Namibia - Canada 5:15 Kamaishi Recovery Memorial Stadium

38 Dom 13 Ott C Stati Uniti - Tonga 7:45 Hanazono Rugby Stadium

39 Dom 13 Ott D Galles - Uruguay 10:15 Kumamoto Stadium

40 Dom 13 Ott A Giappone - Scozia 12:45 International Stadium Yokohama



CLASSIFICHE

(Tra parentesi la differenza punti)



Pool A: Giappone 9 (+27), Irlanda 6 (+17), Scozia 5 (+10), Samoa 5 (-9), Russia 0 (-45).

Pool B: ITALIA 10 (+66), Sudafrica 5 (+44), Nuova Zelanda* 4 (+10), Namibia 0 (-79), Canada* 0 (-41). *una partita in meno.

Pool C: Inghilterra 10 (+70), Argentina 6 (+14), Francia* 4 (+2), Tonga 0 (-48), Stati Uniti* 0 (-38). *una partita in meno.

Pool D: Galles 9 (+33), Australia 6 (+14), Georgia 5 (-3), Uruguay 4 (-23), Figi 2 (-21).





Quarti di Finale

41 Sab 19 Ott – QF1: 1 Pool C - 2 Pool D 9:15 Oita Stadium

42 Sab 19 Ott – QF2: 1 Pool B - 2 Pool A 12:15 Tokyo Stadium

43 Dom 20 Ott – QF3: 1 Pool - 2 Pool C 9:15 Oita Stadium

44 Dom 20 Ott – QF4: 1 Pool - 2 Pool B 12:15 Tokyo Stadium



Semifinali

45 Sab 26 Ott – SF1: QF1 - QF2 10:00 International Stadium Yokohama

46 Dom 27 Ott – SF2: QF3 - QF4 10:00 International Stadium Yokohama



Finali

47 Ven 1 Nov – Finale terzo posto 10:00 Tokyo Stadium

48 Sab 2 Nov – Finale 10:00 International Stadium Yokohama

