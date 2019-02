Rugby, Sei Nazioni, Parisse: «Oggi a testa alta all'attacco del Galles» Diretta dalla 17.45

di Paolo Ricci Bitti

«Loro (i gallesi) ne hanno cambiati 10 rispetto alla squadra che ha espugnato Parigi? Non è che me ne importi più di tanto, noi pensiamo al nostro piano di gioco», dice sereno Sergio Parisse dopo aver guidato il captain's run sul prato assolato dell'Olimpico che oggi accoglierà 40mila fedeli fra i quali almeno 6mila in maglia rossa e narciso giallo d'ordinanza. Pochini? Certo meno dei pienoni abituali, ma non hanno aiutato le diciotto sconfitte di fila degli azzurri (ovvero a Roma braccia basse dal remoto 2013) e l'insolito orario preserale (17.45, diretta DMax)) che impedisce il rientro a casa in giornata agli appassionati del nord, che torneranno invece in forze il 24 febbraio con l'Irlanda e il 16 marzo con la Francia. Ecco, dovendo scegliere una trasferta per il Sei Nazioni di quest'anno, il match con il Galles era proprio il più sfortunato.



RINCALZIAnche perché gli azzurri, scornati dopo la sconfitta di Edimburgo, si troveranno di fronte una squadra zeppa di rincalzi di lusso che daranno l'anima per conquistare la maglia da titolare per il resto del Torneo e soprattutto in vista dei Mondiali in Giappone in autunno. E quando questi diavoli saranno appena un po' appannati, ecco che il ct gallese, il longevissimo neozelandese Warren Gatland, potrà mandare in campo riserve del calibro del vero capitano Alun Wjn Jones, un gigante che fa paura anche da lontano. E poi se batti (difficile difficile, per i bookmaker perderemo di almeno 13 punti) questo Galles diventa un successo contro le riserve, mentre se perdi (male) meglio nemmeno pensarci.Considerazioni un po' da braccino corto perché in realtà la profondità della quarta nazionale al mondo, imbattuta da 11 match, non è nemmeno paragonabile a quella a disposizione del ct azzurro O'Shea, per non dire di quella dei prossimi avversari: l'Irlanda, terza nel ranking, e l'Inghilterra, seconda.Niente da fare, nell'anno in cui si sperava (più con il cuore che il cervello) di vedere qualche raggio di luce, il Sei Nazioni ha raggiunto livelli di qualità siderali visto che nello scorso novembre le squadre dell'emisfero sud, che si spartivano da anni il podio del ranking, sono state costrette a sloggiare, a parte naturalmente le loro maastà All Blacks che pure restano in vetta pur avendo capitolato di nuovo davanti all'Irlanda.GIUSTIFICAZIONI«Fate pure queste considerazioni - irrompe il capitano azzurro - che sanno tanto di giustificazioni che noi giocatori non cerchiamo di sicuro, pur essendo i primi a essere frustrati da questa lunga serie di sconfitte. Noi, con Conor (O'Shea, il ct) andiamo avanti per la nostra strada, pensiamo a rispettare il nostro piano gioco messo a punto dopo aver studiato a lungo le ultime partite del Galles, una squadra di campioni che però ha mostrato qualche passo a vuoto per metà del match contro la Francia pur avendo equilibrato il valore, assai alto, fra i trequarti e la mischia».Ecco, i trequarti gallesi, orchestrati oggi dal match winner Biggar, sono l'incubo di ogni avversari. Il ct dell'Italia ha dovuto rinunciare al grintoso Castello, buon difensore, per gli strascichi del virus influenzale che la settimana prima della sfida di Edimburgo ha atterrato tutta la cavalleria leggera. Castello ha perso 4 chili in due giorni e non ce l'ha fatta a recuperare e quindi dentro subito Padovani con Campagnaro che torna centro dopo l'esperimento all'ala. Fuorigioco anche il pilone Lovotti - maledetto virus - che fa spazio così a Nicola Quaglio.VIRUS«Beh, solo due malati, non ci possiamo lamentare», commenta filosofico O'Shea che non ha potuto inoltre recuperare il mediano di mischia titolare Tebaldi (lombosciatalgia). Si riparte allora con Palazzani e Allan in cabina di regia, con la speranza di poter lanciare meglio il gioco grazie a un buon possesso. E se questo buon possesso non ci sarà - vallo a strappare l'ovale al Galles - bisognerà farsene una ragione senza tentare rischiose avventure. Noioso? Andatelo a dire ai gallesi che non vedono loro di piombare sulle incertezze azzurre con satanassi come l'estremo Liam Williams, star anche dei Lions.«Siamo delusi, certo - chiude Parisse - ma al tempo stesso non abbiamo perso nemmeno un briciolo di voglia di riportare in alto l'azzurro: siamo consapevoli del coraggio e del sacrificio mostrati da chi ci ha preceduti per conquistare l'accesso al Sei Nazioni e adesso noi abbiamo la stessa fama di far vedere che possiamo essere competitivi con tutti. E poi, insomma, qualche bella vittoria l'ha ottenuta anche la mia generazione».LE FORMAZIONIItalia: 15 Jayden Hayward, 14 Edoardo Padovani, 13 Michele Campagnaro, 12 Luca Morisi, 11 Angelo Esposito, 10 Tommaso Allan, 9 Guglielmo Palazzani, 8 Sergio Parisse (cap.), 7 Abraham Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 David Sisi, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Nicola QuaglioA disp. 16 Luca Bigi, 17 Cherif Traore’, 18 Tiziano Pasquali, 19 Federico Ruzza, 20 Marco Barbini, 21 Edoardo Gori, 22 Ian McKinley, 23 Tommaso BenvenutiAll. Conor O'SheaGalles: 15 Liam Williams, 14 Jonah Holmes, 13 Jonathan Davies(c), 12 Owen Watkin, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Aled Davies, 8 Josh Navidi, 7 Thomas Young, 6 Aaron Wainwright, 5 Adam Beard, 4 Jake Ball, 3 Samson Lee, 2 Elliot Dee, 1 Nicky SmithA disp. 16 Ryan Elias, 17 Wyn Jones, 18 Dillon Lewis, 19 Alun Wyn Jones, 20 Ross Moriarty, 21 Gareth Davies, 22 Gareth Anscombe, 23 Hallam AmosAll. Waren GatlandArbitro: Mathieu Raynal (Francia)TMO: David Grashoff (Inghilterra)

