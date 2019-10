Vicenza-Padova, due derby in tre giorni. I due presidenti: «Sia festa di sport»

di Luca Pozza

VICENZA - In vista dei due derby che si disputeranno domenica 3 novembre allo stadio Menti (valido per il campionato di serie C) e mercoledì 6 novembre allo stadio Euganeo (partita secca per i sedicesimi della Coppa Italia di C), il L.R. Vicenza e il Calcio Padova desiderano esprimere concordemente il proprio parere favorevole all’apertura dello stadio Menti e dello stadio Euganeo alle tifoserie ospiti. Il "via libera" era giunti ieri sera dopo il parere favorevole dell'Osservatorio nazionale per gli eventi sportivi.



In una lettera aperta, pubblicata anche sui siti internet e sui canali social dei due club, i due presidenti, Daniele Boscolo Meneguolo (Padova) e Stefano Rosso (L.R. Vicenza) precisano che «grazie ai risultati raggiunti in campionato al momento dalle due squadre, questo importante derby veneto è da considerarsi una sfida di vertice della prima parte della stagione».



«In accordo con i principi ispiratori del Protocollo d’Intesa siglato nel 2017 dal Ministero dell’Interno e da tutti i principali attori istituzionali del mondo del calcio - aggiungono i due presidenti - riteniamo fondamentale che tutti gli sportivi vicentini e padovani che lo desiderano possano godere dal vivo dello spettacolo che le due formazioni daranno in campo, in un’atmosfera di sana competizione sportiva, ma anche di condivisione e fair play. Giovani, anziani, famiglie, persone diversamente abili, potranno sedersi nel proprio settore di riferimento ed emozionarsi per quelle che saranno sicuramente due giornate di grande sport».



«Allo stesso tempo - concludono Boscolo Meneguolo e Rosso - ci aspettiamo che il comportamento sugli spalti sia all’altezza della tradizione di civiltà, legalità e rispetto che da sempre caratterizza le nostre due città. Facciamo quindi appello al buon senso e alla cultura sportiva dei nostri supporter affinché il tifo sia corretto e civile in tutte le sue espressioni, prima, durante e dopo gli incontri in programma».

