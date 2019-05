Federer si ritira a Roma, problema alla gamba: «Sono dispiaciuto, spero di tornare nel 2020»

Roger Federer si è ritirato dagli Internazionali di Roma. Il fuoriclasse svizzero, 38 anni ad agosto, lascia il torneo per un problema alla gamba destra. Stefanos Tsitsipas, suo avversario nella gara di oggi dei quarti, andrà dunque direttamente in semifinale.



Internazionali, Federer e Djokovic su Instagram: grazie ai tifosi di Roma



In particolare - fa sapere l'organizzazione del torneo tramite una nota - Federer ha telefonato al supervisor Atp e alla direzione del torneo per annunciare il suo ritiro a causa di un problema alla gamba destra.



Ecco le parole dello svizzero: «Sono molto dispiaciuto di non essere in grado di scendere in campo oggi. Non sono fisicamente al 100% e, dopo essermi consultato con il mio team, abbiamo deciso che era meglio non giocare. Roma è sempre stata una delle mie città preferite, spero di tornare il prossimo anno».



Federer già nella giornata di ieri aveva lamentato un problema al ginocchio, dopo aver disputato (e vinto) due incontri contro Sousa e Coric. L'organizzazione degli Internazionali ha tenuto a ringraziare Federer attraverso un post su Instagram: «Grazie per le incredibili emozioni».











Unfortunately, @rogerfederer has withdrawn from the @InteBNLdItalia with a right leg injury.@StefTsitsipas moves into the semi-finals. pic.twitter.com/9PgheldWId — ATP Tour (@ATP_Tour) 17 maggio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA