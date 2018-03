Nibali, l'impresa a Sanremo vale il 3° posto al mondo

Lo spettacolare trionfo nella Milano-Sanremo di sabato scorso ha permesso a Vincenzo Nibali di compiere un bel salto in avanti, nella classifica dell'Unione ciclistica internazionale. Lo 'Squalo dello Strettò adesso occupa la terza posizione, con 3.220, alle spalle dell'inglese Chris Froome, che di punti ne ha 3.693,43, e del belga Greg Van Avermaet, a quota 3.614,57. Alle spalle di Nibali ci sono, nell'ordine, l'esperto spagnolo Alejandro Valverde (3.055 punti), il norvegese Alexander Kristoff (2.997) e il campione del mondo in carica Peter Sagan, sesto con 2.689 punti. L'Italia, in base ai risultati dei propri corridori, guida invece la classifica per nazioni con 15.165, davanti al Belgio con 14808,57 e alla Spagna con 11.949.

© RIPRODUZIONE RISERVATA