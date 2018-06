Nations League maschile, l'Italia chiude con una sconfitta contro gli Usa

Si chiude con una sconfitta per 0-3 (23-25, 17-25, 27-29) contro gli Stati Uniti la prima edizione della Volleyball Nations League per la Nazionale Italiana che questa sera non è riuscita a regalare la seconda soddisfazione consecutiva al numeroso pubblico modenese che anche ieri sera ha affollato le tribune del PalaPanini. Come noto, data la vittoria della Polonia sull'Australia, l'Italia, è scesa in campo consapevole del fatto che la qualificazione alle Finali non sarebbe stata possibile e questo probabilmente ha condizionato la prova degli uomini di Blengini che hanno comunque provato a chiudere nel migliore dei modi la loro manifestazione (per loro ottava posizione finale). Proprio il CT azzurro ha concesso un pò di riposo a Giannelli schierando Baranowicz al suo posto, Zaytsev sulla sua diagonale, Randazzo e Lanza gli schiacciatori, Mazzone e Anzani i centrali con Colaci libero. Gli Stati Uniti hanno risposto con Christenson in palleggio, Ensing opposto, Defalco e Anderson i martelli, Holt e Smith al centro con Erik Shoji libero. Ora il rompete le righe con la Nazionale che, osservato un periodo di riposo, tornerà al lavoro intorno alla metà di luglio per cominciare a preparare al meglio la rassegna iridata in programma dal 9 al 30 settembre. «Ho visto la volontà da parte dei ragazzi di mettersi a disposizione e di cercare il risultato. Credo che questo sia stato il leitmotiv della nostra intera manifestazione durante la quale abbiamo cercato di porre rimedio ad alcune situazioni che via via si sono poste di fronte a noi. Credo che progressivamente alcuni aspetti siano stati corretti e migliorati, altri no, ma d'altronde non riuscendo ad allenare è stato francamente difficile. Sappiamo perfettamente su cosa lavorare in vista del nostro Mondiale. Dobbiamo cercare di dare continuità al nostro side out e migliorare in ricezione. Partendo d a lì dobbiamo allenarci per essere ambiziosi alla ricerca di un risultato importante», ha detto Blengini.



