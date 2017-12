Pesi, bronzo per Zanni ai mondiali in California

Mirko Zanni ha conquistato la medaglia di bronzo al Mondiale di Pesistica Olimpica in corso ad Anaheim in California. L'azzurro è salito sul terzo gradino del podio nella specialità dello strappo, sollevando 144 kg in seconda prova: davanti a lui il coreano Won con 148 kg e il tailandese Bunsuk con 147. Nello slancio poi l'atleta di Pordenone si è fermato ai 165 kg in prima prova, piazzandosi decimo nella specialità e ottavo nel totale con 309 kg. La gara è stata vinta da Jeongsik Won con 326 di totale, davanti a Tairat Bunsuk con 321 kg. Mirko Zanni, atleta dell'Esercito Italiano, con i suoi 20 anni era il più giovane della sua categoria dopo l'americano Cummings. Nella notte si è disputata anche la gara della 63 kg femminile che ha visto protagonista Grazia Alemanno: ottima la prova dell'atleta pugliese, che ha sollevato 95 kg di strappo, piazzandosi quinta, e 113 kg di slancio, che le hanno permesso di raggiungere la decima posizione di specialità e la settima nel totale.

