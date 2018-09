Olimpiadi 2016: «Milano sia l'architrave»

«Riteniamo importante che Milano sia l'architrave di queste Olimpiadi». Lo dice il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo l'incontro della delegazione di Milano a Palazzo Chigi con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e il presidente del Coni Giovanni Malagò per fare il punto sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. «Abbiamo avuto una riunione molto importante -spiega Fontana-. Noi parteciperemo, ma dovremo vedere quali sono le condizioni di questa gestione perché sarà complicato e ci sarà bisogno di precisione sulla governance. Se ci sfileremo in caso contrario? Non lo so, prima di parlare di queste cose dovremo ascoltare le richieste delle altre città e quello che deciderà il governo. Noi oggi abbiamo esposto le nostre idee, i nostri pensieri, il governo ha ascoltato e si è riservato di ascoltare anche le altre città per poi fare una sintesi di quelle che sono le varie richieste».

