Scherma, Mondiali: si fermano ai quarti gli azzurri di spada maschile

Si ferma ai quarti di finale dei Campionati del Mondo Wuxi 2018 l'Italia di spada maschile. Il quartetto azzurro, vicecampione olimpico a Rio 2016, formato da Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo, è stato sconfitto di misura, per 36-35 dalla Svizzera, al termine di un match in cui gli azzurri sono stati bravi a rimontare un largo passivo, sino a giungere all'ultima frazione, con Andrea Santarelli in pedana, nel corso della quale il punteggio ha anche visto gli azzurri in vantaggio di due stoccate. Nei turni precedenti, gli spadisti italiani avevano superato per 45-24 l'Australia e poi anche la Spagna per 20-19. Adesso per l'Italia si aprono le porte del tabellone dei piazzamenti dal quinto all'ottavo posto.



