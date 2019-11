Sinner batte Hoang 6-3 7-6 al challenge di Ortisei in Val Gardena e vola in finale

Jannik Sinner ha centrato la finale dello «Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol», challenger Atp dotato di un montepremi di 46.600 euro in dirittura d'arrivo sui campi in sintetico indoor del Tennis Center di Ortisei. Il 18enne di Sesto Pusteria, numero 96 del ranking mondiale e secondo favorito del tabellone, nella quinta semifinale per lui a livello challenger nel 2019 ha sconfitto per 6-3 7-6(4), in poco più di un'ora ed un quarto di partita il francese Antoine Hoang, numero 124 Atp e sesta testa di serie.



