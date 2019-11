"Adotta un atleta", la Volksbank col Villorba rugby che venerdì accoglierà il presidente Fir

VILLORBA - Si è concretizzata l'originale collaborazione tra Villorba Rugby e Volksbank: la filiale di Spresiano (che festeggia i 10 anni dall'apertura) ha infatti consegnato un assegno alla società gialloblu (rappresentata dai consiglieri Bazzicchetto, Piccolo e Prandi e - in rappresentanza degli atleti - da Martina Dall'Antonia della scudettata Arredissima Villorba) per "adottare" un atleta.

Per far fronte alle difficoltà di sostenere la quota di iscrizione annuale da parte di qualche famiglia di ragazzi che militano nella società villorbese, l'Istituto di credito se ne farà carico, mostrando quindi attenzione agli aspetti sociali e del territorio legati al Villorba Rugby. L'auspicio è che, sulla scia di questa pioniera, altri enti ed aziende aderiscano alla nobile iniziativa.



Intanto tutto è pronto per l'incontro che Alfredo Gavazzi, Presidente della FIR, ha convocato nella clubhouse del Villorba Rugby in programma per venerdì 22 alle 18. Saranno ben 115 i dirigenti che hanno già confermato la loro presenza, in rappresentanza delle società del Veneto e Trentino Alto Adige, per dibattere sui temi più attuali, gli aggiornamenti, le prospettive. La scelta della FIR (che intende anche rendere merito al grande lavoro di base del Villorba Rugby e allo scudetto femminile conquistato) gratifica i dirigenti villorbesi e testimonia i buoni rapporti che intercorrono con i vertici federali.

