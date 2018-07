Fabio Fognini in semifinale al torneo Atp 250 di Bastad (terra, montepremi 501.345 euro). L'azzurro, numero 15 del mondo e 3 del seeding, ha sconfitto l'argentino Federico Delbonis, numero 87 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 21 minuti. Fognini sfiderà in semifinale lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 del mondo e quinta testa di serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA