Vela, Luna Rossa ufficializza il ritorno di Spithill

James Spithill, vincitore di due edizioni dell'America's cup di vela a bordo di Oracle racing - nel 2010 a Valencia e 2013 a San Francisco -, torna a far parte del team di Luna Rossa. Per il velista australiano si tratta di un ritorno nella squadra di Patrizio Bertelli, dove aveva militato già nel 2007, all'epoca della finale della Louis Vuitton cup, persa dal team targato Prada a Valencia nei confronti di Emirates team New Zealand. Pluri-campione mondiale in svariate classi e nel match race, nonché vincitore di due Sydney-Hobart con Comanche, Spithill si è rivelato un velista precoce fin dalla giovane età, vissuta in una piccola città a nord di Sydney, che era accessibile solo via mare. La presenza di Spithill rinforza significativamente l'organico, portando all'interno di Luna Rossa un'enorme ventata di esperienza tecnico-sportiva sulle barche ad alte prestazioni. La notizia dell'ingaggio di Spithill era circolata ieri, in occasione de Il velista dell'anno, a Roma, ed è stata confermata oggi dal team di Luna Rossa, con un comunicato ufficiale.

