Wimbledon, la Halep interrompe la favola di Coco Gauff

Simona Halep ha messo fine alla favola di Cori Gauff. La 15enne statunitense, capace di raggiungere gli ottavi di Wimbledon arrivando dalle qualificazioni, negli ottavi è stata battuta dalla romena, numero 7 del mondo, in due set (6-3, 6-3) ed un'ora e 15' di gioco.



Johanna Konta si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Londra sui campi in erba, dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. La britannica, numero 18 del mondo e 19 del seeding, sconfigge in rimonta la ceca Petra Kvitova, numero 6 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4.

