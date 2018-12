Empoli-Bologna 2-1, Parma-Chievo 1-1, Udinese-Atalanta 1-3

EMPOLI-BOLOGNA: LEGGI LA CRONACA

L'Empoli di mister Iachini ora e di Andreazzoli prima ha conquistato 10 dei 13 punti che attualmente ha in classifica proprio nel fortino del Castellani, dove in particolare negli ultimi 2 incontri disputati ha battuto l'Udinese prima e l'Atalanta poi. Il Bologna non vince lontano dal Dall'Ara in Serie A da tempo immemore, quasi un anno: 2-3 a Verona col Chievo in occasione della 18a giornata dello scorso campionato di calcio.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARMA-CHIEVO: LEGGI LA CRONACA



Parma e Chievo hanno giocato 12 volte nella deliziosa cittadina emiliana in Serie A: i ducali hanno vinto in 5 occasioni, i veronesi in 2; ben 5 i pareggi. L'ultima sfida in A, nel febbraio 2015, fu vinta dagli ospiti di misura grazie al gol di Zukanovic. Da notare come il Chievo abbia vinto solo una delle ultime 21 partite giocate lontano dal Bentegodi quando è sceso in campo nell'ambito del massimo campionato di calcio italiano.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UDINESE-ATALANTA: LEGGI LA CRONACA

Udinese ed Atalanta hanno giocato 34 volte nella loro storia un match di Serie A in casa dei bianconeri, ed il bilancio è prepotentemente a favore di chi ha ospitato la partita: 20 vittorie a 7, con altrettanti pareggi. L'ultima vittoria degli orobici a Udine risale al campionato 2009/2010, 1-3 con vantaggio nerazzurro di Tiribocchi, pareggio momentaneo di Lodi e poi Valdes e De Ascentis a fissare il punteggio finale a favore dell'Atalanta.





© RIPRODUZIONE RISERVATA