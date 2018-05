Juve, Buffon in lacrime: «Sabato la mia ultima partita» Diretta

«Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus». Gigi Buffon conferma il suo addio, nella conferenza stampa all'Allianz Stadium. «Credo - aggiunge in lacrime - sia il modo migliore per finire questa grandissima avventura, con altre due vittorie. Avevo temuto di arrivare alla fine della mia avventura da sopportato o sa giocatore che aveva fuso il motore, posso dire che non è così e ne sono orgoglioso».



«Ringrazio il presidente Agnelli che per me è qualcosa di più - continua emozionato Buffon - Con lui si è sviluppato un rapporto di vicinanza, condivisione, amicizia. I fattori sono quelli dell'onestà, la lealtà e la lotta feroce all'ipocrisia e questo è un dominante che ci ha unito in tutto. Il fatto che sia presente insieme alla dirigenza e a Chiellini che prenderà i gradi di capitano, per me è un grande onore e un grande piacere».



IL FUTURO

«Mi sono arrivate proposte stimolanti sia in campo sia fuori e la più stimolante me l'ha fatta Andrea Agnelli». Così Gigi Buffon sul suo futuro. «Lascio passare questi tre giorni - spiega - poi prenderò la decisione definitiva, in piena serenità, che alla fine sarà di seguire quello che urla la mia indole e la mia natura». «Per me l'essenza della vita - aggiunge - è trovare una sfida e battersi per questa sfida».



LA NAZIONALE

Per Buffon è anche l'addio definitivo alla Nazionale. «Se ero diventato un problema tre mesi fa - dice - non oso pensare cosa potrebbe essere tre mesi dopo e ipoteticamente tra sei mesi/un anno, diventerebbe estremamente complicato da gestire, una cosa dalla quale voglio tenermi lontano, non penso di meritarlo. La Nazionale ha già grandi e giovani portieri che hanno bisogno di fare le loro esperienze».



LA SQUALIFICA

«La decisione della Uefa su quanto successo a Madrid? Per quella che potrebbe essere una squalifica per il dopo Madrid penso sia anche giusto. In campo io credo che l'arbitro abbia decretato un'espulsione che a oggi non ho ancora compreso e con l'onestà intellettuale del caso credo che anche voi più che focalizzarvi sulle mie dichiarazioni dovreste porre un interrogativo su un'azione che non trova un riscontro coerente. Per quello che ho esternato fuori dal campo, l'ho detto qualche giorno dopo, è evidente che abbia trasceso e di quello ne sono estremamente dispiaciuto perché in 23 anni di Champions League non sono mai stato né espulso né squalificato, per cui penso anche di aver avuto sempre una condotta educata e sportiva con tutti». Sono le parole di Gigi Buffon sulla decisione che prenderà la Uefa per quello che è successo con il Real Madrid. «Era sicuramente una situazione particolare e a distanza di giorni ho detto che il Buffon di quella sera con i sentimenti e l'animo dilaniato di quella sera, non poteva che dire quelle cose. Passati due giorni è chiaro che mi è dispiaciuto aver offeso l'arbitro. Perché l'arbtiro fa un lavoro difficile, ma se l'avessi visto dopo due giorni l'averi abbracciato chiedendogli scusa, ma conservando il mio pensiero. Ma niente di più, non porto rancore e sono molto sereno in una situazione normale», ha aggiunto Buffon.



Il presidente della Juventus. «Grazie di cuore per questi 17 anni, a Gigi Buffon», «l'anno prossimo il portiere della Juventus sarà Szczesny». Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha confermato che sabato sarà l'ultima partita di Buffon. «I suoi numeri sono pazzeschi, con la Juve ha vinto 26 trofei, giocato 17 stagioni straordinarie, qualsiasi decisione prenderà avrà il mio pieno supporto».



