Juve, a un passo il ritorno di Gigi Buffon: sarà il vice Szczesny

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Buffon ha nostalgia di casa. La notizia è clamorosa, appena un anno dopo l’addio a Torino Gigi Buffon sarebbe vicino al ritorno alla Juventus, da giocatore per un’ultima stagione, prima di accomodarsi dietro a una scrivania. Le conferme arrivano da Sky Sport, nonostante le tante offerte ricevute da club di mezzo mondo l’ex capitano avrebbe preso seriamente in considerazione l’idea di un ritorno sotto la Mole. Un ultimo anno di contratto da giocatore - non titolare - ma vice Szczesny, l’anticamera di una nuova avventura da dirigente, una volta appesi i guanti al chiodo. In un’estate ricca di colpi di scena in casa Juve (ultimo in ordine di tempo quello di De Ligt) la retromarcia di Buffon stuzzica la fantasia dei tifosi ma rischia di avere ripercussioni immediate: Perin sembra sempre più ai margini di una Juventus che a questo punto potrebbe accelerare i tempi di una cessione, al momento in pole ci sono Roma e Siviglia ma non solo.

