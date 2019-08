Tra Cristiano Ronaldo e Messi un algoritmo di uno studio belga sceglie l'argentino

I confronti e i paragoni nello sport sono inevitabili. Per oltre un decennio, la sfida più famosa nel calcio è stata ed è ancora, quella tra Cristiano Ronaldo, attuale attaccante della Juventus, e Lionel Messi stella del Barcellona, entrambi con cinque palloni d'oro in bacheca. Ma le discussioni nei programmi sportivi e nei bar non hanno risposto alla domanda su chi sia il migliore tra i due, una risposta arriva però da ricercatori belgi dell'Università Cattolica di Lovanio che hanno escogitato una formula per risolvere la questione.



La soluzione sarebbe un algoritmo che tiene conto di tutte le azioni con la palla dei giocatori sul campo, dal passaggio alle possibilità di gol create, per andare oltre i semplici dati di gol e assist, e valutare il reale impatto di un giocatore in una partita. «Il numero di gol non è il parametro migliore se si considera che in media ci sono oltre 1.600 azioni in una partita. Ecco perché il nostro computer prende in considerazione ogni azione con la palla», ha detto al portale universitario Jesse Davis, un professore del dipartimento di informatica scientifica. Con la creazione di 'Vaep', i ricercatori hanno misurato le prestazioni di Messi e Cristiano Ronaldo dalla stagione 2013/14 fino alla stagione 2017/18 e hanno concluso che il 32enne argentino è il migliore. La spiegazione sta nel fatto che il portoghese entra in meno azioni in una partita, nonostante l'alto valore per azione eseguita. Messi, tuttavia, ha un alto numero di azioni e anche un valore per giocata. La scorsa stagione, Lionel Messi ha collezionato una media Vaep di 1,21 a partita, mentre Cristiano, nel suo primo anno alla Juventus, ha lottato e ha ottenuto solo 0,61 Vaep. Il belga Eden Hazard ha persino avuto prestazioni migliori rispetto al portoghese nella scorsa stagione, nella sua ultima stagione con il Chelsea, ha avuto 0,64 nell'algoritmo di palla-azione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA