Cristiano Ronaldo, le sorelle avvertono Sarri: «Non si scherza con lui»

Dopo la tripletta alla Lituania di Cristiano Ronaldo le sorelle non hanno perso tempo e via Instagram hanno esultato per la prestazione dell'attaccante portoghese con la maglia della Nazionale ma non hano risparmiato qualche frecciatina al mondo Juve. La sorella Katia su ha postato una foto del fratello accompagnata dalla frase: «Non si scherza con lui. Orgoglio di sorella». A fargli eco Elma: «Dio non fallisce. Sta bene, e adesso?».



