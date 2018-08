Crollo Ponte Morandi, i tifosi viola saltano la trasferta di Genova

«Domenica la tifoseria viola non presenzierà alla trasferta di Genova, a prescindere dal rinvio o meno della partita. Silenzio e rispetto». I tifosi della Fiorentina e in particolare i viola club delle curve Fiesole e Ferrovia annunciano, in una nota, che non prenderanno parte alla trasferta di domenica prossima a Genova, in segno di rispetto verso le vittime del crollo del Ponte Morandi, indipendentemente dalla decisione della Lega di Serie A di rinviare o meno Fiorentina-Sampdoria, prevista alle 20.30 allo stadio 'Luigi Ferraris'. «Con queste poche righe vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi -aggiunge la tifoseria viola nel comunicato-. Il dolore per questa tragedia non richiede che si giochi una partita di calcio, pertanto non aspettiamo la decisione della Lega».

