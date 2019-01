La Coppa d'Africa 2019 si disputerà in Egitto

Sarà l'Egitto ad ospitare quest'anno la Coppa d'Africa in sostituzione del Camerun. Lo ha annunciato oggi la Caf, la confederazione calcistica africana. Il Camerun, inizialmente designato come paese ospitante della rassegna, è stato costretto a un passo indietro a causa di ritardi nella costruzione delle infrastrutture e per motivi di sicurezza. La successiva candidatura dell'Egitto è stata preferita a quella del Sudafrica dall'Esecutivo della Caf riunito a Dakar. L'edizione di quest'anno della Coppa d'Africa si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio. L'Egitto, il Paese che vanta più vittorie nel torneo con 7 titoli all'attivo, ospiterà la manifestazione per la quarta volta dopo le edizioni del 1974, 1986 e 2006.

